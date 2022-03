Città metropolitana, la polizia al fianco dei volontari a Bracciano per gli aiuti umanitari.

Sanna: “Vicini in ogni modo alle comunità locali e impegnati attivamente per gli aiuti all’Ucraina”

La Polizia della Città metropolitana di Roma Capitale del distaccamento di Bracciano è al fianco dell’associazione di protezione civile “AVAB odv Bracciano” che da giorni, senza sosta, sta organizzando la raccolta e lo smistamento di aiuti all’Ucraina, iniziativa che sta registrando una grande partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.

“Anche attraverso questo sostegno dimostriamo fattivamente di essere al servizio delle comunità locali. Le istituzioni sono vicine ai cittadini e insieme lavoriamo per la pace. Tutta la comunità metropolitana ha risposto all’emergenza ucraina organizzando aiuti e raccolte, ed è per questo che stiamo rafforzando in questi giorni anche il nostro ruolo di coordinamento per le iniziative di aiuti umanitari che le amministrazioni comunali hanno attivato”.

“Ringraziamo gli agenti della polizia metropolitana, quotidianamente impegnati nel garantire sicurezza al territorio, per l’aiuto che stanno mostrando all’associazione di volontari, segno di un’umanità e di una comunione d’intenti di cui purtroppo non v’è traccia nella tragedia che si sta consumando in queste ore in Ucraina” .

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Roma 4 marzo 2022