CITTA’ METROPOLITANA ROMA, LICEO “AUGUSTO”, PARRUCCI : “CONFRONTO CON LA SCUOLA E STUDENTI PER AFFRONTARE LE DIFFICOLTA’”.

Continua il lavoro di verifica nelle scuole della Città metropolitana di Roma.

Il Consigliere delegato all’edilizia scolastica, Daniele Parrucci, ha incontrato la Dirigente, studenti e personale scolastico del Liceo “Augusto” al VII Municipio, per un confronto aperto sulle problematiche che riguardano questo Istituto.

“Questo Liceo, è da sempre, punto di riferimento del Municipio VII, come centro culturale e di confronto per studenti e cittadini. Non solo attività didattiche ma anche occasione di ricerca per i tanti abitanti del municipio che ad oggi non hanno più la possibilità di usufruire della biblioteca scolastica. Per questo, assieme alla Dirigente Giuseppina Rubinacci, ho preso l’impegno di intervenire, con i futuri fondi del Pnrr della Città metropolitana, per far tornare agibile questo luogo di studio, chiuso da troppo tempo, per problemi legati all’umidità e per garantire e migliorare gli spazi di fruibilità interni ed esterni. Un progetto che ho condiviso assieme al Presidente del Municipio Francesco Laddaga, l’assessore Riccardo Sbordoni e la dott.ssa Rosalia Nevola delegata dal Municipio per i rapporti con le scuole superiori, perché siamo convinti che dalla collaborazione istituzionale possano nascere risposte per i cittadini del territorio”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Scuole