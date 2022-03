STOP WAR. Come ha reagito il calcio alla guerra in Ucraina?

Durante quest’ultimo periodo non si parla d’altro che della guerra tra Russia e Ucraina, scoppiata il 24 febbraio con l’invasione russa in molte città ucraine. I motivi che hanno portato Putin a prendere questa decisione sono molteplici.

Putin, la notte tra il 23 e il 24 febbraio, ha affermato che è un’operazione speciale per smilitarizzare il paese e proteggere il Donbass. Ovviamente non sono solo queste le motivazioni, ci sono anche cause storiche con le tensioni tra Russia e Ucraina che durano da anni. La crisi a cui si è arrivati oggi trova un passaggio importante nel 2014 quando, dopo le proteste, venne cacciato il presidente filorusso Viktor Yanukovych. Al suo posto fu eletto Petro Poroshenko, molto più vicino all’Occidente e non apprezzato da Mosca. Infine a causa delle minacce da parte della Nato, che sta violando lo spazio delle zone circostanti alla Russia. Quest’avvenimento ha sconvolto tutto il mondo compreso quello del calcio, il quale ha portato a importanti decisioni. Nel mondo del calcio molti calciatori e membri dello staff di allenatori sono rimasti bloccati nel territorio ucraino, riuscendo solo pochi giorni dopo ad abbandonare la zona tramite dei viaggi interminabili in pullman. Ci sono state scelte molto forti anche nel mondo sponsor. Ad esempio lo Schalke 04, società tedesca, ha deciso di interrompere la collaborazione con lo sponsor Gazprom, società energetica statale russa. Contro la nazionale Russa sono state prese le seguenti misure dalla FIFA:

nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite “casalinghe” giocate in territorio neutrale e senza accesso agli spettatori;

l’associazione che rappresenta la Russia parteciperà ad ogni competizione sotto il nome “Football Union of Russia” (RFU) e non “Russia”;

nessuna bandiera o inno della Russia verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa.

Tutto il mondo del calcio è stato vicino all’Ucraina e anche con piccoli gesti ha cercato di protestare contro questa guerra. Anche delle semplici iniziative come delle magliette con la scritta Stop War oppure striscioni dei tifosi sugli spalti uniscono il mondo verso un’unica direzione: fermare la guerra.

Simone Serrao, studente Vian