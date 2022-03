Bracciano: raccolta aiuti per l’Ucraina

Desideriamo far sapere ai cittadini che si Bracciano come in tante altre città e paesi, ci si sta muovendo per la raccolta autorizzata di aiuti per l Ucraina.

Questa iniziativa è svolta in pieno accordo con l amministrazione comunale di Bracciano che si è messa a disposizione con l Avab odv Bracciano per questa grande raccolta…

Si lavora in accordo anche con il comune di Santa Marinella.

I cittadini stanno già partecipando attivamente per tutto ciò che serve.

Enza Vergari, presidente Avab odv Bracciano