ROMA – MUNICIPIO XIII. Accendiamo un faro per la giornata delle malattie rare

Il Municipio XIII aderisce all’invito che il Referente per il Lazio del Gruppo Familiari Beta-sarcoglicanopatie Odv, Amerigo Mizzon, ci ha presentato il 12 febbraio scorso in occasione del summit a cui l’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio, Arianna Quarta, ha partecipato presso l’IRCCS IDI .

La Presidente Sabrina Giuseppetti dichiara: “Riteniamo necessario richiamare l’attenzione sulle 300 milioni di persone nel mondo affette da una malattia rara, delle quali si stima che 1 su 5 sia un bambino. Queste persone devono fare i conti, non solo con la malattia, ma anche con le conseguenze sociali che questa porta con sè.

Vivere con una malattia rara ha implicazione in ogni campo della vita: dalla scuola alla scelta della professione, nel tempo libero o nelle affettività; questa condizione alle volte determina l’isolamento sociale, l’esclusione dalla comunità, episodi di discriminazioni e opportunità professionali ridotte e chi viene colpito non è solo il malato ma tutto il suo nucleo familiare.

Per questo – aggiungono la Presidente Giuseppetti e l’Assessore Quarta – oggi accendiamo un faro presso la sede del Municipio: per rappresentare simbolicamente quella luce che ogni giorno dovrebbe rimanere accesa per aiutare le persone che vivono queste difficoltà”.

