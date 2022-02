Perché Putin ha invaso l’Ucraina

La situazione Ucraina è davvero molto problematica ed in questi giorni fa discutere e crea sgomento, la sua invasione da parte della Russia di Putin.

Il Capo del Cremlino è stato bollato dal main-stream come un pazzo senza scrupoli ed il suo gesto, come un sopruso perpetrato ai danni di una Nazione che vuole staccarsi dalla pressione sovietica. In realtà le cose sono decisamente più complesse e devono essere valutate, tenendo conto di quattro parti in causa: gli Stati Uniti, la Russia, l’Europa e l’Ucraina stessa. Franco Fracassi – Scrittore – argomenta la situazione geopolitica con Beatrice Silenzi – Giornalista – spiegando le varie posizioni, argomenti presenti anche nel libro “IV Reich” e nel film “La fabbrica delle rivoluzioni”. Per i libri e i contenuti di Fracassi – che si possono ordinare tramite l’Autore – scrivere mail a francofracassi1@gmail.com. (26 Febbraio 2022)

https://youtu.be/8Grlfad6jqA

FRANCO FRACASSI – Scrittore