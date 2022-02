CULTURA. LEONORI (PD): BANDO STREET ART OCCASIONE PER RIGENERAZIONE URBANA

“È aperto il nuovo bando sulla street art400.000 euro a fondo perduto per interventi di rigenerazione urbana attraverso percorsi partecipati per la promozione della creatività e dei giovani talenti.

In attuazione alla Legge Regionale 22/2020, di cui sono stata la proponente, a partire dal successo riscontrato dalla prima edizione, il nuovo bando raddoppia i fondi a disposizione di cui 150.000€ solo per il territorio di Roma Capitale e si allarga la possibilità di partecipare anche ai soggetti privati oltre che ai comuni e ai municipi. Una bella occasione per dare un nuovo volto alle nostre città, a cui sono convinta risponderanno in tanti. Il mio grazie alle tante realtà che hanno sostenuto questa proposta e al Presidente Zingaretti che ha confermato ancora una volta l`attenzione della Regione per una forma artistica così importante”.

Marta Leonori, capogruppo Pd in Consiglio regionale del Lazio