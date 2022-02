Un uomo, l’ ultimo zar Russo prevarica uno Stato libero

L’ ora più buia – La storia si ripete, un uomo, l’ ultimo zar Russo, apparentemente senza memoria, guidato da interessi economici e territoriali, prevarica uno Stato libero.

La nostra memoria ci porta per mano a ritroso, all’ invasione della Polonia da parte di Hitler. L’Ucraina è il primo paese al mondo per risorse di uranio, è il maggior esportatore al mondo di olio di girasole, produce in quantità significative gas, ferro, titanio, manganese, mercurio, carbone. Da ogni Paese del mondo si moltiplicano manifestazioni di solidarietà per il popolo Ucraino al grido di: “ Not in my name” “stop war” “Make school, not war”, “Peace”. La nostra Costituzione (art. 11) recita: “L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Il Di Vittorio, consapevole del suo ruolo di diffondere conoscenze che educhino alla pace, promuove atteggiamenti propri di un cittadino del mondo ed esprime fattivamente la vicinanza al Paese invaso brutalmente. La Chiesa ucraina di Santa Sofia chiede di inviare generi alimentari e medicinali in Via Boccea, dove saranno raccolti e spediti in Ucraina. In nome dell’ art. 11 della nostra Costituzione, della fratellanza, della solidarietà e della fede in una convivenza pacifica tra i popoli, non possiamo esimerci da un impegno per la sopravvivenza e per la pace.

Riportiamo di seguito l’ elenco dei beni di prima necessità:

Pasta Olio di oliva

Olio di girasole Riso

Caffè Te

Fette biscottate Merendine Nutella

Tonno

Barattoli di conserva Formaggi sottovuoto Medicine

Oki task Aspirina Tachipirina Ibuprofene

Bende Siringhe

Siringhe per coagulazione del sangue Bende elastiche

Pampers Tele antigelo Antidolorifici

Antinfiammatori Insulina ( lunga durata) Metaforica

Vitamine Grazie.

Basilica di Santa Sofia Via Boccea, 478 – Roma

Maria Di Carlo