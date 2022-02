GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LA REAZIONE DEI GIOVANI

Durante le ultime settimane si è parlato molto di una possibile terza guerra mondiale per gli scontri tra Russia e Ucraina.

Nella notte del 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin, sentendosi minacciato dalla presenza di paesi NATO ai confini, ha avanzato il primo attacco contro l’Ucraina dando il via alla guerra. Nella mattinata odierna lo stesso Putin ha annunciato l’attacco e ha minacciato chiunque aiutasse l’Ucraina, dunque questo potrebbe realmente portare ad una terza guerra mondiale.

Per ora Europa e USA stanno procedendo con delle sanzioni dure e mirate contro il Cremlino, la speranza è ancora quella che Putin cessi l’attacco prima di causare una vera e propria catastrofe.

Al momento le conseguenze in Europa saranno soprattutto economiche e potrebbe portare ad una crisi, come ha detto oggi il presidente del consiglio Mario Draghi.

Queste notizie hanno portato ad un panico generale, non si parla più di altro, i giovani sono molto preoccupati perché non vedono la luce in fondo alla galleria che pensavano di poter vedere dopo gli ultimi due anni di stato di emergenza.

Tutti noi stiamo seguendo questo pezzo di storia dietro gli schermi delle televisioni e dei telefoni con social come Instagram e Tik Tok che documentano questa guerra con di mamme che cercano di nascondersi con i figli, mariti e padri che devono lasciare le famiglie e bombardamenti che distruggono gli edifici. Fortunatamente ci sono anche video cercano di sdrammatizzare per quel poco che è possibile sperando che tutto possa finire il prima possibile.

Questa paura però può alimentare in noi giovani un interesse nei confronti della recente storia dell’Europa e della situazione geopolitica che ha portato a questi scontri, questo interesse può essere soddisfatto sui banchi di scuola con professori ed esperti che possono approfondire l’argomento.

Federico Canini, studente Vian