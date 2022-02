CARO BOLLETTE DI LUCE E GAS

Cosa comporta e quali misure verranno messe in atto dal governo

Rispetto al 2021 c’è stato un aumento vertiginoso sui costi di luce e gas.

In base ai calcoli dell’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, sul mercato tutelato i costi della luce sono aumentati del 55% e quelli del gas del 41,8% e la situazione è ancora peggiore per quanto riguarda le aziende di gas e luce che si trovano sul mercato libero: in questo caso i costi sono addirittura triplicati. Basandoci sui costi per nucleo famigliare, quest’anno ogni famiglia dovrà pagare 1500 euro in più rispetto al 2021.

Le cause di questo aumento così vertiginoso sono principalmente tre: la crisi tra Russia e Ucraina, con il conseguente blocco del gasdotto Nord Stream 2 da parte della Germania; il fatto che la Russia non abbia voluto aumentare l’esportazione di gas, così da obbligare l’Europa a firmare un contratto a lungo termine; l’aumento dei costi del gas naturale.

Per il momento si sta ancora cercando di sbloccare la situazione; il cancelliere tedesco Olaf Scholz non ha intenzione di far partire il gasdotto Nord Stream 2 in questo periodo di crisi ed è appoggiato in questa decisione dallo stesso presidente degli USA Joe Biden, il quale, se il gasdotto dovesse iniziare a funzionare, rischierebbe di doversi scontrare non solo con la Russia di Putin, ma anche con la Germania. Anche i contratti tra Europa e Russia sono fermi e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, è sempre più convinta a non accettare i ricatti di Putin ed ha infatti dichiarato: “la Russia ha strumentalizzato l’energia nei mesi e negli anni scorsi e noi siamo davvero determinati a non essere più dipendenti dal gas russo”. La presidente ha inoltre aggiunto che qualora la situazione con Mosca non si dovesse sbloccare, l’Europa potrà contare sul gas fornito dalla Norvegia e sulle energie rinnovabili.

A questo punto, infatti, l’utilizzo delle fonti rinnovabili sembra essere la scelta più saggia sia per l’ambiente sia per l’economia. Anche lo stesso Ministro del Consiglio, Mario Draghi, ha dichiarato che l’Italia deve iniziare a puntare sulla produzione di energie rinnovabili in casa propria.

Il governo Draghi ha inoltre attuato delle politiche per contenere la crisi economica causata dal caro bollette, tra cui una diminuzione del 5% dell’iva sul gas e sulla luce per usi civili ed industriali e la rateizzazione delle bollette per i cittadini con reddito più basso.

In ogni caso la situazione è molto complicata e di certo questo aumento dei costi di luce e gas graverà ancora di più sull’economia italiana, che è già stata messa in forte difficoltà dalla pandemia da Covid-19. In aggiunta la guerra scoppiata il 24 febbraio in Ucraina, sta peggiorando la situazione facendo aumentare ancora di più il costo delle materie prime, si spera per cui in un ulteriore piano del governo atto a offrire un aiuto economico ai consumatori.

NOTA: “Cos’è il gasdotto Nord-Stream 2”

Il gasdotto Nord Stream 2 è la struttura sottomarina, portatrice di gas, più lunga al mondo (misura ben 1234 km di lunghezza). Essa collega Russia e Germania e dal suo azionamento inizierebbe a trasportare ben 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Fonti: skytg24; ansa.it; startmagazine; altroconsumo.it

Alessia Sechi, studentessa Vian