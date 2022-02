Due totem interattivi in Piazza Aldo Moro e alla Stazione Marina di Cerveteri

Sono attivi in Piazza Aldo Moro a Cerveteri davanti il Punto di Informazione Turistica e davanti la Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri due totem interattivi con i quali l’Amministrazione comunale potrà fornire informazioni e comunicazioni alla cittadinanza.

Iniziativa a costo zero per le casse del Comune di Cerveteri Totalmente gratuito per l’Ente, i totem sono stati posizionati nell’ambito dei contributi ricevuti dall’Amministrazione con la conquista nel 2020 del titolo della Città della Cultura del Lazio.

“Con il posizionamento di questi due totem – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – abbiamo l’occasione di raggiungere con la comunicazione istituzionale dell’Ente una fascia di popolazione più ampia, magari poco avvezza all’utilizzo dei social o che semplicemente non è iscritta ai canali ufficiali del Comune di Cerveteri. Sui totem pubblicheremo immagini e slide informative legate ad eventi culturali, come concerti, convegni, spettacoli teatrali, ma anche notizie utili alla cittadinanza come nuovi servizi o iniziative solidali”.

“Particolarmente importante quello della Stazione di Marina di Cerveteri – conclude la Battafarano – sarà un importante punto informativo proprio nel punto di accesso dello scalo ferroviario della nostra frazione balneare e rappresenterà anche un modo per informare sulle attività cittadine i tanti pendolari che ogni giorno la frequentano ma anche quelle persone che vengono a visitare Cerveteri, che così appena scesi dal treno avranno modo di conoscere le attrattive e gli appuntamenti culturali che di volta in volta verranno proposti”