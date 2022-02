CAMBIA LA REALTA, CAMBIAMO NOI

È incredibile come la società attuale ci forzi continuamente al cambiamento. Prima la pandemia, poi la guerra non molto lontano da noi. Il tutto nel giro di due anni. Sembra che il significato della sicurezza stia cambiando paradigma: “il concetto di sicurezza non è più sicuro”. Tutto può cambiare. La società impone continuamente cambiamenti. Ha senso ormai pensare in maniera rigida, anche in tema di prospettive di pensiero personale, visto che le nostre vite vengono messe in discussione continuamente?

Io credo che sia necessario cogliere questo periodo attuale come grande spunto anche per i cambiamenti personali.

Perchè se tutto può cambiare velocemente attorno a noi, anche Noi possiamo cambiare!

Abbiamo il dovere di cogliere al balzo l’opportunità di scegliere ciò che è meglio per noi e di abbandonare i concetti di sicurezza e di conformismo stereotipizzato, che rischiano spesso di bloccare nuove fasi di crescita personale.

Cogliamo l’attimo!

Abbracciamo i progetti di cambiamento che a lungo abbiamo rimandato. Siamo chi vogliamo essere!

GIANLUCA MINEO – PSICOLOGO