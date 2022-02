Bruno Bruni: Manziana per la pace

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del Sindaco di Manziana Bruno Bruni

“Care Cittadine e cari Cittadini,

ho da poco finito di scrivere la lettera che lunedì sarà ufficialmente recapitata alle famiglie dei nostri 38 concittadini ucraini.

Un gesto semplice, sentito e simbolico, formalmente a mia firma, ma pensato per mostrare la vicinanza dell’intera comunità manzianese e la nostra contrarietà al conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina.

Quelle che stiamo vivendo sono ore tremende che ci sgomentano e che, di fronte ad immagini di persone ferite, bambini in fuga e civili ammassati nelle metropolitane ci fanno implicitamente apprezzare la nostra “normale” quotidianità, temendo che ci possa sfuggire dalle mani da un momento all’altro.

Di fronte a questa situazione nei confronti della quale ci sentiamo impotenti, cosa è possibile fare?

Come Amministrazione comunale o come singoli Cittadini non abbiamo ovviamente strumenti di alcun tipo per potere incidere su un quadro internazionale tra i più complessi degli ultimi decenni ma possiamo spenderci per ricordarci e ricordare al mondo quelli che sono e che devono essere i valori fondanti di qualsiasi comunità umana: la solidarietà e la fratellanza.

Oggi più che mai è fondamentale non dimenticare di essere e restare umani! Non c’è ricchezza materiale o mossa geo-politica che conti di fronte alla perdita di centinaia o migliaia di vite umane.

Prima di essere italiani, ucraini o russi, infatti, siamo tutte persone che sono ospiti di questa Terra e, dopo millenni, dovremmo tutti avere chiaro quali sono le modalità per vivere insieme. Tra queste di certo non c’è la violenza!

L’articolo 11 della nostra carta costituzionale riassume al meglio il nostro pensiero: l’Italia ripudia la guerra! Manziana fa altrettanto, portando ben in alto il vessillo della fratellanza.”

Il Sindaco Bruno Bruni