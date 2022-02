Torna l’inverno nel fine settimana

Riportiamo la nota di ilmeteo (https://www.ilmeteo.it/), che lancia l’allarme: “Vortice Invernale Peggio del previsto, Pioggia e Neve Sabato-Domenica”

Un vortice invernale tra poco piomberà con forza sull’Italia e che è destinato ad avere conseguenze peggiori del previsto nel corso dunque dei prossimi giorni: farà molto freddo ovunque, ma una parte del Paese sarà anche colpita da precipitazioni intense e abbondanti, con il ritorno improvviso della neve fino a quote molto basse.

Sul Nord Europa c’è tanto fermento e sarà proprio da lì che giungeranno venti gelidi in direzione dell’Italia, pronta ad essere avvolta da un vero e proprio ciclone di stampo invernale.

I primi segnali di cambiamento si noteranno in realtà già nel corso di venerdì 24, con un primo peggiormento che interesserà dapprima il Nordest e poi via via il Centro. Ma la fase peggiore si avrà in concomitanza con la prima parte del weekend che si aprirà con un sabato caratterizzato da venti molto freddi di Bora e di Grecale che alimenteranno un vortice nord-europeo atteso inizialmente sull’area del medio ed alto Tirreno, ma in successivo e veloce spostamento verso Sud.

Dove troveremo il tempo peggiore? Sotto osservazione sarà sicuramente gran parte del Centro, ma in particolar modo il versante adriatico, dove, oltre alla pioggia, ci sarà spazio anche per abbondanti nevicate, specialmente sui rilievi di Umbria, Marche e Abruzzo, a quote piuttosto basse, quanto meno collinari, mediamente intorno ai 3/500 metri.

Un rapido peggioramento è atteso poi anche al Sud, specie sulle regioni peninsulari, anche se qualche precipitazione non è da escludere pure sui settori settentrionali della Sicilia. Anche sulle regioni meridionali la neve è attesa a quote collinari.

Ci sarà una bella fetta del Paese che godrà di un contesto meteo sì più tranquillo, ma fortemente disturbato da venti molto freddi: stiamo parlando del Nord e della Toscana. E attenzione perché al primissimo mattino la bassa Romagna potrebbe subire residue note d’instabilità, con qualche spruzzata di neve anche qui fino a quote collinari.

Il vortice freddo proseguirà poi nella sua marcia verso Sud nel corso di domenica 26: il tempo risulterà ancora instabile sulle regioni del medio e basso Adriatico e su gran parte del Sud, in un contesto di stampo invernale, con piogge e nevicate sui rilievi fino a quote piuttosto basse, anche se i fenomeni col passare delle ore tenderanno a diminuire di intensità.

Continuerà invece un frizzante bel tempo al Nord e sui settori tirrenici del Centro dove i cieli si manterranno liberi da nubi per tutto il giorno festivo. Su queste zone a far notizia saranno ancora una volta le temperature, specie notturne, che al Nord e nelle aree più interne del Centro potrebbero anche tornare a far segnare valori sotto lo zero.