Smartphone e minori: il 13 marzo 2022, alle ore 17 alla Porta del Parco

Ripartono gli eventi di Progetto Comune APS, nella speranza di aver messo alle spalle la brutta esperienza di isolamento sociale dovuta alla pandemia.

Il 13 marzo, con inizio alle ore 17, presso la Porta del Parco, in collaborazione con #Fidelia, parleremo di “tecnologia e minori“.

Partiremo dal principale strumento utilizzato dai giovanissimi: lo smartphone.

L’obiettivo principale è quello di fornire informazioni tecniche, in particolare ai genitori, sugli strumenti base per poter vigilare sull’utilizzo di questi dispositivi da parte dei propri figli minorenni, a tutela della loro incolumità online.

Ma non solo, verranno affrontati anche:

gli aspetti legali , le responsabilità che genitori o tutori hanno rispetto all’attività svolta da un minore;

gli aspetti psicologici, considerazioni psicologiche circa la dipendenza da iperconnessione alla rete.

L’evento, si configura come un seminario di circa due ore, durante il quale i relatori esporranno gli aspetti sopra menzionati per poi aprire uno spazio di confronto per eventuali domande e richieste di approfondimento.

Da questo incontro ci aspettiamo di fornire le informazioni necessarie per rendere la presenza online dei ragazzi quanto più sicura possibile e, al contempo, creare consapevolezza nei genitori o tutori di ciò che rappresenta questo potente strumento.

Veniamo ora alle questioni pratiche: