Quarta Conferenza nazionale sull’economia circolare, 05 aprile a Roma

La quarta Conferenza nazionale sull’economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network, torna in presenza il 05 aprile a Roma, dalle 09.30 alle 12.30, presso il Nazionale Spazio Eventi, in Via Palermo 10.

Durante l’evento verrà presentato il Rapporto sull’economia circolare in Italia 2022, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con Enea, che consente ogni anno di valutare le performance del nostro Paese e lo stato di attuazione del Piano d’azione europeo nell’ambito della transizione ecologica.

La ripresa economica, dopo la crisi causata dalla pandemia, è ostacolata dall’aumento dei prezzi di molte materie prime e da difficoltà di approvvigionamento legate non solo alla congiuntura ma anche a una tendenza strutturale, in un contesto globale di consumi crescenti di materiali la cui disponibilità non è illimitata. La transizione verso modelli di produzione e di consumo circolari è dunque sempre più una necessità non solo per la sostenibilità ecologica, ma anche per la solidità della ripresa economica e la competitività delle imprese.

La Conferenza, dal titolo “La sfida della ripresa passa dall’economia circolare”, sarà l’occasione per un confronto su questi temi, di grande valore strategico per il nostro Paese, con gli esperti e i rappresentanti delle imprese, degli enti di ricerca e del Governo.

Il programma sarà disponibile a breve, è intanto possibile registrarsi al seguente form online per ricevere tutti gli aggiornamenti.

Registrazione online | Link