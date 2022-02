Liceo “Nomentano”: al lavoro per trovare una soluzione

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, “NOMENTANO”, PARRUCCI: “STIAMO LAVORANDO CON IL MUNICIPIO E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER TROVARE UNA SOLUZIONE”.

“Siamo concentrati nel trovare una soluzione di spazi al Liceo “Nomentano”. In questi giorni mi sono incontrato con il Presidente Paolo Emilio Marchionne e la Vice Presidente Paola Ilari del III Municipio ed insieme stiamo verificando tutte le possibilità all’interno del territorio municipale. Ho informato il Sindaco Gualtieri che si è reso disponibile a monitorare eventuali altre disponibilità di spazi e assieme al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Rocco Pinneri, abbiamo condiviso di non tralasciare nessuna ipotesi che potrebbe agevolare il percorso di soluzione del problema. Siamo consapevoli della difficoltà e dei tempi ristretti, ma ci stiamo impegnando tutti con ogni mezzo per venire incontro alle famiglie e agli studenti”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato alle Scuole CMRC