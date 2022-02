Smart News dalla Regione Lazio, di Emiliano Minnucci

📍 Definita l’apertura di 5 centri antiviolenza presso le sedi di altrettante università della Regione Lazio per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

📍 3 MLN € a supporto delle start-up tecnologiche nel settore dei beni e delle attività culturali.

📍 2 MLN € messi a disposizione per i soggiorni formativi nei settori green, digitale e agroalimentare per studenti e studentesse (giugno-dicembre ’22).

📍 Bonus di 1000 € destinati alla formazione personale e dei propri figli per i cittadini in cassa integrazione a zero ore.

📍 1 MLN € per favorire la formazione nel settore degli autotrasporti attraverso voucher utilizzabili nelle autoscuole al fine di prendere le patenti necessarie a costo zero.

https://www.facebook.com/982543895104556/posts/7970469559645253/