CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA, MONTE COMPATRI- PALAZZO ALTEMPS SANNA: BENI STORICI E CULTURALI DEL NOSTRO TERRITORIO RICCHEZZA DA PRESERVARE. SOSTENIAMO I SINDACI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO”

“La visita a Montecompatri a Palazzo Altemps è stata l’occasione per porre la nostra attenzione al patrimonio culturale del nostro territorio metropolitano. L’invito del Sindaco Francesco Ferri e della giunta oltre che rafforzare la collaborazione istituzionale tra Enti, aiuta un necessario confronto per cogliere al meglio l’utilizzo delle risorse del Pnrr. Assieme al Consigliere Delegato di Cm Damiano Pucci, ci siamo confrontati con l’Amministrazione comunale sul percorso che dovrà restituire Palazzo Altemps alla sua comunità per tornare ad essere patrimonio di tutto il quadrante dei Castelli Romani. Il centro storico di un Comune è il cuore pulsante di una comunità – ha dichiarato il Vice Sindaco, con delega al Pnrr, Pierluigi Sanna – grazie ai fondi del Piano nazionale di Ripresa, la Città metropolitana di Roma vuole aiutare i Comuni a sviluppare progetti strategici per aiutare l’economia locale. La scelta del Comune di Monte Compatri va nella direzione auspicata, vista la sua scelta di puntare sulla sua vocazione culturale”