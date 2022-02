Sopralluogo a Torre Flavia della vicesindaca Gubetti con il nuovo consigliere delegato di Città Metropolitana Ferraro

La Vicesindaca: “incontro proficuo, occasione per parlare di sviluppo e prospettive future”

Incontro proficuo questa mattina alla Palude di Torre Flavia. In visita al sito protetto di Cerveteri e Ladispoli, il Consigliere di Città Metropolitana Delegato alle Aree Protette Rocco Ferraro, che nella sua prima uscita pubblica nel territorio etrusco ha avuto modo di confrontarsi con la Vicesindaca di Cerveteri e Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti, con il Delegato del Comune di Cerveteri alla Palude di Torre Flavia Roberto Giardina e con il Direttore dell’Area di Torre Flavia per Città Metropolitana Dottor Corrado Battisti sulle prossime azioni da intraprendere per lo sviluppo e la fruibilità del sito.

“Con il Consigliere Rocco Ferraro c’è stata immediatamente unità d’intenti – dichiara la Vicesindaca Elena Gubetti – durante la mattinata abbiamo avuto modo insieme al Delegato Roberto Giardina, che ringrazio per la puntualità e la solerzia con la quale sempre mi affianca, di illustrare quanto in questi anni abbiamo svolto a tutela della Palude di Torre Flavia e quanto ancora vogliamo fare per promuovere e valorizzare ancora di più questo sito unico nel suo genere e punto di forza straordinaria dell’offerta turistica del litorale”.

“Quello per la Palude di Torre Flavia è un lavoro che come amministrazione portiamo avanti oramai da tanti anni, grazie anche al sostegno continuo di tante associazioni ambientaliste ma anche soprattutto con l’impegno che il nostro Sindaco Alessio Pascucci, anche Consigliere Metropolitano, ha portato avanti presso l’Ente competente e titolare dell’area – conclude la Gubetti – ovviamente, continueremo ad operare a tutela di un patrimonio naturalistico dal valore inestimabile”.

“Le riserve naturali della Città metropolitana non possono rimanere luogo solo per esperti, debbono essere conosciute dal grande pubblico”. Il Consigliere delegato all’ambiente della CM Rocco Ferraro ha iniziato il tour nelle aree protette dell’Ente metropolitano, iniziando dalla “Palude di Torre Flavia” per dare un impulso nuovo di fruizione di queste Oasi uniche nel panorama ambientale italiano. “Partiremo presto con gli “Stati Generali delle Aree Protette” in modo da confrontarci con quanti in questo ambito lavorano e sono impegnati nel volontariato, per studiare e preservare luoghi incantevoli che vogliamo siano conosciuti da tutti. Per questo, il lavoro che abbiamo iniziato è quello di coinvolgere anche tour operator e stakeholder del turismo in modo da costruire, assieme ai miei colleghi delegati, una rivoluzione di turismo sostenibile che consenta a tutti i cittadini, anche stranieri, che visitano la Capitale, di poter conoscere ed essere messi nelle condizioni di usufruire di percorsi naturalistici e aree attrezzate pronte per accoglierli. Conoscere questi luoghi significa approfondire tutti quelli che sono gli aspetti della biodiversità associati ad un rilancio della nostra economia green. Oggi mi sono confrontato anche con amministratori del territorio con i quali lavoreremo per favorire questo importante progetto che porterà un nuovo rilancio per una politica ambientale omogenea. Trovare la disponibilità degli operatori che lavorano in questa Oasi agevola il nostro intento e quello che sarà il nostro lavoro”.