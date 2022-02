Turismo: su Sky arte un viaggio alla scoperta delle meraviglie del lazio

“Dentro l’Opera”, format televisivo realizzato in esclusiva dalla Regione Lazio, racconta in chiave turistica le cinque province e la grande bellezza di Roma. Eccellenze e meraviglie di un territorio unico in sei puntate tutte da scoprire

Si chiama “Dentro l’Opera” il nuovo format televisivo, creato ad hoc da Artlouder per Sky Arte in esclusiva per la Regione Lazio, ideato con l’obiettivo di promuovere in chiave turistica le bellezze artistiche e culturali del Lazio.

Sei episodi in programma, uno per ciascuna provincia con l’aggiunta di una puntata speciale completamente dedicata a Roma, alla scoperta delle meraviglie del Lazio: un viaggio tra capoluoghi, borghi antichi, rurali e costieri di inestimabile valore, capace di valorizzare e raccontare un territorio unico al mondo agli occhi di milioni di turisti italiani e stranieri.

La serie, in onda da marzo in prima serata sul canale tematico di Sky dedicato all’arte e alla cultura, è stata opzionata in numerosi Paesi internazionali per l’anno 2022. Un forte segnale di quanto sia alta l’attenzione delle nostre eccellenze in tutti i continenti.

“Il Lazio è la prima Regione in Italia a promuovere le sue eccellenze attraverso un format televisivo, seguito a livello nazionale e internazionale e con cui vogliamo non solo raccontare l’unicum del nostro territorio ma anche invitare turisti e viaggiatori a soggiornare qui, per vivere l’unicità di questi straordinari luoghi tra arte, archeologia, natura, mare, laghi, montagne e borghi storici, con la centralità di Roma come attrattore per scoprire tutto il Lazio, anche quello meno conosciuto. Ripartiamo ora attraverso il turismo come volano di rilancio per il settore e tutto l’indotto”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Le limitazioni causate dalla pandemia ci hanno permesso di riscoprire, e in alcuni casi di scoprire, le tante bellezze nascoste del Lazio. Siamo orgogliosi di valorizzarle e farle conoscere in Italia e in tutto il mondo attraverso questo programma televisivo. Il nostro patrimonio culturale, artistico e architettonico rappresenta una ricchezza unica dalla quale sappiamo di dover ripartire. Il rilancio della nostra regione passa anche dal turismo”, ha commentato il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Un viaggio di scoperta unico in cui il territorio stesso si racconterà allo spettatore che, in modo immersivo, potrà emozionarsi tra scenari suggestivi, opere d’arte incantevoli e borghi mozzafiato. Proseguiamo nel lavoro di valorizzazione e promozione delle bellezze paesaggistiche e artistiche della nostra regione in chiave turistica utilizzando un format comunicativo innovativo capace di raccontare il Lazio, ancora una volta, oltre i confini nazionali. Vogliamo che l’intero territorio regionale sia una destinazione riconosciuta e riconoscibile nei mercati internazionali, così da affascinare e attrarre sempre più viaggiatori e ricucire il comparto turistico, tessuto profondamente logorato dalla crisi pandemica, nonché cuore pulsante della nostra economia”, ha commentato l’Assessore al Turismo della Regione Lazio, Valentina Corrado.

L’iniziativa rientra nelle azioni programmatiche di marketing, promozione e valorizzazione turistica dell’intero territorio regionale fortemente volute dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione.

Dettaglio delle 6 puntate

1° puntata – provincia di Viterbo, “La Tuscia Misteriosa”

2° puntata – provincia di Latina, “La Via Francigena del Sud”

3° puntata – provincia di Frosinone, “Sulle orme dei Santi e dei Papi”

4° puntata – provincia di Roma, “Il Bernini e il Barocco in provincia”

5° puntata – provincia di Rieti, “La Sabina che ispirò Caravaggio”

6° puntata – Roma, “Le vie dell’acqua”