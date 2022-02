CITTA’ METROPOLITANA ROMA, LICEO “SENECA”, CONTINUANO I SOPRALLUOGHI

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, LICEO “SENECA” PARRUCCI: ”CONTINUANO I SOPRALLUOGHI NELLE SCUOLE, INTERVENTI IMMEDIATI, ASCOLTO DELLE ESIGENZE. PRIORITA’, SICUREZZA E DECORO”.

Visita del Consigliere Delegato alle scuole della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, che assieme al Presidente del XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti, ha incontrato la Dirigente scolastica Loredana Carloni e una delegazione dei rappresentanti d’Istituto “Seneca” di Roma.

“Abbiamo verificato lo stato di questo Istituto che aveva bisogno di vari interventi per le facciate esterne e problematiche legate ad infiltrazioni. Sono previsti per questa scuola e per la sede distaccata due piani di interventi con fondi del Pnrr; il primo di 1 milione e 800 mila euro per la sede di via Albergotti che prevede lavori di manutenzione straordinaria di impermealizzazione di tutto l’edificio, comprese la palestra e le facciate esterne, nonché della sostituzione degli infissi.

Per la sede di Via Maroi, un impegno economico di 800 mila euro ci consentirà la bonifica e messa in sicurezza di tutta l’area esterna dell’edificio scolastico e il rifacimento del campo sportivo polivalente e l’ impermealizzazione della copertura del terrazzo e parte dell’ intonaco esterno. I lavori saranno cantierizzati entro la fine di quest’anno.

La nostra priorità è concentrata sulla sicurezza degli studenti e continueremo ad essere presenti nelle scuole per garantire un confronto e la massima attenzione alle problematiche che ci verranno sottoposte”

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Scuole CMRC