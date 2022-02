CITTA’ METROPOLITANA ROMA, ISTITUTO “GASSMAN”: SINERGIA CON IL MUNICIPIO XIV

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, ISTITUTO “GASSMAN”, PARRUCCI: SINERGIA CON IL MUNICIPIO XIV PER NUOVI SPAZI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO”

Il consigliere Delegato alle Scuole di Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci ha incontrato, assieme al Presidente del XIV Municipio Marco della Porta e al consigliere comunale Marco di Stefano, il Dirigente scolastico dell’Istituto “Gassman” di Roma Vincenzo Lenzoni.

“In questa scuola abbiamo preso l’impegno di intervenire non appena approvato il bilancio della Città metropolitana di Roma per intervenire sulla messa in sicurezza delle parti esterne della scuola che necessitano di lavori urgenti. Abbiamo calcolato un investimento di circa 100 mila euro, per i cornicioni esterni ed il trattamento dei ferri di armatura e quindi di un restyling completo della parte esterna che vada a migliorare gli standard qualitativi degli spazi comuni. Assieme al Presidente del Municipio abbiamo accolto con favore la proposta di verificare la disponibilità di spazi da mettere a disposizione della scuola. Tra qualche settimana incontrerò di nuovo il Presidente Della Porta per avere un riscontro concreto di fattibilità”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Scuole di CMRC