CITTA’ METROPOLITANA ROMA. INCONTRO REGIONE ZLIN DELLA REPUBBLICA CECA. SANNA: “IL TURISMO RELIGIOSO VOLANO PER L’ECONOMIA E COOPERAZIONE TRA TERRITORI”.

La città metropolitana di Roma favorisce scambi culturali e la promozione turistica del territorio provinciale, anche attraverso incontri con delegazioni estere per allargare il confine geografico ad opportunità economiche per il territorio.

Il Vice Sindaco dell’Ente metropolitano, Pierluigi Sanna, questo pomeriggio, ha incontrato, assieme alla Consigliera Delegata al turismo, Alessia Pieretti, il Presidente della Regione Zlin, Radim Holis e l’Ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia, Hana Hubackova per favorire una cooperazione nell’ambito dell’Itinerario Culturale Europeo di Cirillo e Metodio, per rafforzare le politiche di sviluppo dei territori.

“Abbiamo voluto – ha dichiarato il V.Sindaco Sanna – sostenere questo importante itinerario culturale che si lega alle nostre tradizioni del Cammino di San Benedetto e quello di San Francesco, meta importante di un turismo che caratterizza i nostri territori e soprattutto con quello che la Capitale si prepara a vivere in occasione del Giubileo. La disponibilità della Città metropolitana è pronta ad accogliere la proposta di lavorare assieme affinchè si possa concretizzare questa importante collaborazione a vantaggio delle nostre comunità. Coinvolgeremo Roma Capitale e la Regione Lazio, partner fondamentali per sostenere ogni forma di supporto necessario alla realizzazione del progetto”.

“Il nostro Ente punta molto sul turismo. Dobbiamo pensare a rilanciare questo settore martoriato dalla pandemia. Gli operatori attendono risposte dalla politica e noi stiamo mettendo in campo ogni iniziativa per supportare ogni progetto che vada in questo senso. Questa occasione – ha sottolineato la Consigliera Delegata al Turismo, Alessia Pieretti- è importante per iniziare una collaborazione con un paese estero con uno scambio culturale che agevola politiche rivolte al comparto turistico e dei tour operator che sapranno coglierne la bontà dell’iniziativa”

Per rafforzare questo spirito di collaborazione la delegazione della Regione di Zlin, chiederà al Comune di Roma di poter realizzare un murales raffigurante San Cirillo e Metodio, come segno di unione e futura collaborazione.