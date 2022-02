Orientering della nazionale: sintesi degli allenamenti svolti nella settimana

Tra l’8 e il 13 febbraio si è tenuto un camp di allenamento della Nazionale di Orienteering nei nostri dintorni, organizzato dai due allenatori Verena Troi e Stefano Raus.

Per chi non conoscesse ancora questa disciplina, l’Orienteering è uno sport di boschi che si può, tuttavia, praticare anche in città, ed è molto conosciuto all’estero e in Trentino. Grazie all’impegno della Nazionale, però, sta pian piano emergendo, basti pensare che il campione mondiale, Francesco Mariani, è di origini umbre. Con lui si ricordano anche gli altri atleti e il loro impegno : Ilian Angeli, Damiano Bettega, Pietro Palumbo e Mattia Scopel; tra le donne invece Caterina Dallera, Anna Pradel, Martina Rizzi, Annarita Scalzotto, Alice Selem.

I nostri ragazzi, tutti U23, si sono quindi allenati sul territorio lacuale, sia a Bracciano che ad Anguillara Sabazia, e non solo; tra i diversi luoghi che hanno fatto da tappa ricordiamo,infatti, Spinaceto, Cerveteri, Monte Musino e la Faggeta di Oriolo Romano. Quest’ultima si trova sul Monte Raschio, uno dei rilievi principali dei Monti Sabatini, ed è stata proclamata dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità, nel 2017: luogo molto apprezzato da chi ama stare a contatto con la natura.

Alla notizia dell’arrivo della squadra, accolta a Bracciano dal Sindaco Marco Crocicchi, in molti si sono mobilitati per la realizzazione di questo camp, come Andrea Formaggi, che ha dato la possibilità ai ragazzi di alloggiare all’Hotel Alfredo, o come Antonella Giambattista e Giuliano Rabbai, proprietari del Conad City che hanno donato prodotti per il kit sportivo degli atleti. Si ricorda anche la Forum Clodii che ha reso possibile una visita guidata per gli atleti nel centro di Bracciano.

In seguito in un dialogo avvenuto tra il Sindaco di Bracciano e il consigliere con delega allo sport, Emilio Scarafoni, con i ragazzi e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bracciano, la Professoressa Lucia Lolli, si è espressa la volontà di voler introdurre nelle scuole l’Orienteering, così che i giovani possano avvicinarsi a quest’attività sportiva che ha numerosi vantaggi.

La squadra nazionale di Orienteering, con la sua permanenza, ha regalato la possibilità al comune di Bracciano, e non solo, di potersi distinguere tra tutti; e ci ha insegnato che lo sport non è solo un’attività che fa bene al corpo ma anche a un’intera comunità. L’Orienteering può fare da motore culturale ed educativo; è quindi positivo che si diffonda anche nei nostri territori.

Cristina Chiacchietta