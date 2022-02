Cristina Matranga: cordoglio per la scomparsa del dottor Massimiliano Peretti

A nome di tutta la ASL Roma 4 e mio personale, intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del dottor Massimiliano Peretti, dipendente e medico esemplare.

Il dottor Peretti è stato per oltre venti anni un punto di riferimento per l’ospedale Padre Pio di Bracciano e per i tanti pazienti curati.

Le manifestazioni di stima arrivate in queste ore all’Ospedale Padre Pio testimoniano la lunga attività di un medico che ha saputo trasformare il suo lavoro nella passione della sua vita.

Desidero esprimere alla famiglia del dottor Peretti le più sentite condoglianze per la scomparsa del proprio caro a nome di tutto il personale sanitario, ausiliario e amministrativo della nostra azienda.

BRACCIANO, 14 FEBBRAIO 2022

Cristina Matranga, Direttore Generale Asl Roma 4