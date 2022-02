Regione Lazio: i𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙞𝙣 𝙛𝙖𝙫𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙞 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙚 𝙖𝙛𝙛𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙙𝙖 𝘼𝙡𝙯𝙝𝙚𝙞𝙢𝙚𝙧

Con Determinazione n. G15637 17/12/2020 la Regione Lazio ha assegnato risorse economiche per la gestione di azioni in favore dei malati di Alzheimer, possono presentare domanda di accesso alle prestazioni i tutti cittadini residenti nei Comuni della ASL Roma 4, tra cui i Comuni di Bracciano, Anguillara, Manziana, Trevignano e Canale.

πŸ›‘ Presentando la domanda attraverso le modalitΓ indicate e con l’apposita modulistica sarΓ possibile usufruire delle seguenti tipologie di prestazioni:

1. letti di sollievo: ricovero temporaneo dell’utente volto a garantire l’accoglienza dello stesso, per periodi temporanei, al fine di sollevare la famiglia dall’attivitΓ di assistenza e cura, assicurando al contempo la continuitΓ dell’assistenza e del trattamento riabilitativo;

2. caffè Alzheimer: inteso come luogo in cui le persone affette da Alzheimer possono, in compagnia di familiari e volontari, prendere un caffè o sorseggiare una bibita in un ambiente accogliente in grado di fornire condivisione e sostegno.

3. erogazione di un contributo economico da utilizzare per l’assistenza domiciliare indiretta fornita:

πŸ‘‰ da organismi del Terzo Settore in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dei servizi di assistenza ed aiuto personale a non autosufficienti;

πŸ‘‰da personale di accudimento, assunto con regolare contratto di lavoro, addetto all’assistenza della persona non autosufficiente;

πŸ‘‰tramite centri diurni per malati di Alzheimer, dotati di apposita autorizzazione.

https://www.comune.bracciano.rm.it/c058013/po/mostra_news.php?id=2186&area=H