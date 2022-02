nazionale di orientering: ultima giornata di allenamento

Ed è oggi, 13 febbraio, l’ultima giornata del camp di allenamenti di Orienteering. I ragazzi della Nazionale hanno sostenuto un allenamento Forest Relay nel bosco di Macchia della Signora, nel comune di Cerveteri.

Tutti gli atleti hanno svolto tre giri, dal momento che l’allenamento era con partenza in massa. I ragazzi, in questa settimana fatta di lunghe corse e di nuove scoperte, si sono potuti divertire facendo quello che di più li appassiona, Orienteering. Nel pomeriggio sono tornati a casa, chiudendo il camp di allenamenti, ma di sicuro lasciando dietro di loro le tracce di un cambiamento voluto da tutti, compresi coloro che hanno collaborato non solo all’organizzazione, ma anche alla loro permanenza ed ai dettagli di questa. Si ringrazia quindi la Nazionale per aver portato nel nostro territorio una nuova disciplina come l’orienteering.

Cristina Chiacchietta