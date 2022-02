Nazionale di orientering: allenamento ad Anguillara

I ragazzi della Nazionale di Orienteering nella mattina del 12 febbraio hanno praticato un allenamento Sprint Relay, una staffetta, nei vicoli di Anguillara Sabazia, sfrecciando tra i passanti con bussola e cartina alla mano.

Sebbene fossero affaticati, hanno sostenuto come da programma un allenamento tecnico nella Faggeta di Oriolo Romano. La Faggeta, che si trova a Monte Raschio nel versante nord-orientale del lago di Bracciano occupato dai Monti Sabatini, è stata solo recentemente, nel 2017, riconosciuta patrimonio naturale dell’umanità dall’UNESCO; è infatti uno dei gioielli del territorio della Tuscia. L’Orienteering, dunque, nasce come sport dei boschi e solo successivamente si è diffuso anche in città. Questa disciplina presuppone l’utilizzo di diversi strumenti, come le lanterne, che nel caso di oggi sono state posizionate in precisi punti di Anguillara.