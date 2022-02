MINNUCCI (PD): “BENE RISPOSTA REGIONE SU SOSTEGNO A FASCE DEBOLI”

Roma 12 febbraio – “Trovo che l’istituzione del fondo per famiglie dei cassintegrati, pubblicato tramite bando dalla Regione Lazio, sia una notizia ottima, per la quale non posso che esprimere soddisfazione, si tratta infatti di risorse per aiutare i figli dei lavoratori in difficoltà, con l`acquisto di testi e materiale o per frequentare la scuola o l`università, stanziate in tranche fino a mille euro per nucleo familiare. Si tratta di non solo di una risposta ad un tema, che è quello del diritto all’istruzione, particolarmente sensibile in questa fase storica, ma anche un indirizzo chiaro di quello che è il modus operandi della Regione Lazio: da questa crisi si esce tutti insieme e la lotta alle disparità per noi sarà sempre una priorità”

lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci