GRANDE PARTECIPAZIONE PER IL “CALCIO D’INIZIO” CON GLI STAKEHOLDER E TUTTO PRONTO PER IL PUMS OPEN DAY APERTO ALLA CITTADINANZA

È stato un buon “calcio d’inizio” quello per la nuova fase dei pro-cessi partecipativi previsti per il PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale, come lo ha definito il Consigliere Delegato alla Pia-nificazione strategica di CM, Damiano Pucci: “Per questa ripresa dei processi partecipativi abbiamo usato una metafora calcistica: riprendiamo le redini di una squadra per tornare in attività con grande energia e lavorare insieme allo sviluppo di un piano che ha l’obiettivo di soddisfare le necessita di mobilità delle persone e delle merci, per una migliore qualità della vita”.

L’evento di apertura, dedicato ai portatori di interesse, ha contato 173 partecipanti in rappresentanza di oltre 100 realtà del territorio, tra cui 57 enti ed istituzioni (di cui 40 Comuni del territorio metropo-litano), 19 imprese e associazioni di categoria, 16 operatori della mobilità e 23 realtà provenienti dal mondo della cittadinanza, asso-ciazionismo e istruzione.

Le fasi di partecipazione prevederanno una prima parte dedicata in particolare al consolidamento della rete di stakeholder, per ga-rantire una solida rappresentanza delle diverse comunità di attori del territorio metropolitano nelle attività di formazione e ascolto. Gli stakeholder saranno in questa fase chiamati a collaborare per aggiornare gli obiettivi del PUMS alla luce dei cambiamenti avve-nuti negli ultimi due anni.

Non mancheranno tuttavia anche momenti di apertura alla cittadi-nanza sia nelle opere di formazione e informazione che di ascolto, fondamentali a rendere il PUMS un’occasione non solo di miglio-ramento del territorio ma anche di educazione e sensibilizza-zione rispetto ai temi della mobilità sostenibile e della pianificazione strategica.

A tal proposito, si comunica la data del primo evento aperto al pub-blico: il “PUMS Open Day: per una cittadinanza (in)formata)”, avrà luogo il giorno mercoledì 16 febbraio dalle 18 alle 19 e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “PUMS Città metropolitana di Roma Capitale” (link).

L’incontro sarà dedicato a un’illustrazione dei cambiamenti conte-stuali più importanti che hanno impattato e impatteranno maggior-mente sulla pianificazione della mobilità e sugli obiettivi da perse-guire, seguito da una presentazione delle buone pratiche prove-nienti dai PUMS delle maggiori metropoli europee portata avanti dall’Ing. Andrea Spinosa, esperto in pianificazione territoriale e dei trasporti.

Si coglierà l’occasione per presentare anche i nuovi canali di co-municazione dedicati, tra cui le pagine social e la newsletter del PUMS.