Orientering: allenamento odierno a Cerveteri

Venerdì 11 febbraio la squadra nazionale di Orienteering ha sostenuto un allenamento in pista al Campo di atletica di Cerveteri con l’allenatrice della FIDAL Loredana Ricci, responsabile tecnico delle cadette, che si dice molto felice di poter supportare e collaborare con ragazzi disposti a migliorarsi sempre, come quelli della Nazionale.

I ragazzi, infatti, si allenano giorno dopo giorno, impegnandosi per il raggiungimento dei loro obiettivi e per poter dare solide basi al loro futuro. Loredana Ricci, oltretutto, allena numerosi atleti braccianesi in attesa che la realizzazione del campo di Bracciano sia completata.

Nel pomeriggio, invece, la squadra ha effettuato un allenamento tecnico sul Monte Musino all’interno del Parco di Veio nel Comune di Sacrofano, situato a nord di Roma nel Lazio.

Cristina Chiacchietta