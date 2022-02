Nazionale di orientering: incontro con Sindaco Crocicchi

Portati a termine gli allenamenti KO Sprint qualification a Cerveteri, avvenuto con una cartina del centro storico del comune, e KO Sprint elimination a Spinaceto, la squadra nazionale di Orienteering ha incontrato il Sindaco Marco Crocicchi e il consigliere Emilio Scarafone.

In questo incontro, avvenuto al Ristorante Alfredo e voluto dallo stesso Sindaco per conoscere attraverso un dialogo con gli atleti le criticità e i numerosi vantaggi di questo sport, vediamo il concreto proponimento di portare nelle scuole l’Orienteering da parte della Dirigente Lucia Lolli. Questa iniziativa può senza dubbio aiutare il comune ad essere conosciuto e a distinguersi, ma non solo, può anche far appassionare moltissimi giovani che si avvicinano alla disciplina.

Dagli istruttori Stefano Raus e Verena Troi è stato consegnato al Sindaco il gagliardetto come ringraziamento per l’ospitalità e come augurio che l’orienteering si possa sviluppare nel territorio braccianese che ha grandi potenzialità in quanto l’unico impianto sportivo di cui necessita questo sport è una cartina geografica”.

Cristina Chiacchietta