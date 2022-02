Nel 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato l’11 febbraio la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, con il fine di ottenere pieno ed equo accesso alla scienza per le donne e le ragazze.

La scienza e l’uguaglianza di genere sono tra i target per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Negli ultimi decenni, la comunità globale ha fatto molti sforzi per ispirare e coinvolgere donne e ragazze nella scienza, eppure continuano ad essere spesso escluse dalla partecipazione a pieno titolo alla scienza.

Qui di seguito gli eventi di Graffa fa Cose nell’ambito della giornata organizzata da INFN Laboratori di Frascati, Università degli Studi di Roma Tre, la Società Geologica Italiana e dell’Associazione il Salotto di Giano, in occasione dell’International Day of Women and girls in Science

