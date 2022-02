AGORA’ dei comitati ed associazioni di Roma e del Lazio: per l’economia circolare

Domenica 27 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso SPIN TIME LABS (via di S. Croce in Gerusalemme 55 – fermata Manzoni della Metro A).

L’assemblea è riservata ad associazioni e comitati di quartiere sul tema delle scelte impiantistiche per i #rifiuti organici di #Roma.

L’incontro sarà a numero chiuso. Per prenotarsi scrivere a leggerifiutizero@gmail.com

Le ragioni che motivano questo incontro:

Il 9 dicembre la giunta Gualtieri ha affidato ad AMA la presentazione della richiesta di accedere ai fondi #PNRR per la costruzione di due mega digestori anaerobici da oltre 100.000 tonnellate/anno per un totale di 200.00 tonnellate/anno, pari alla capacità necessaria per tutta Roma! Questi due mega impianti saranno impiegati per produrre #biogas (da purificare a #biometano) ed un fango di scarto, detto “digestato” solido, che non diventerà mai un vero #compost (ammendante agricolo di qualità) ma di fatto un veleno da spargere nei terreni agricoli di privati al fine di evitare il conferimento in discarica con costi elevati.

Si sta facendo pressione sull’opinione pubblica propagandando la falsità secondo cui questa tecnologia sarebbe “pulita ed efficiente” e fondamentale ai fini dell’economia circolare. Tutto questo è falso e, per di più, contrario alle normative vigenti dal settembre 2020 in base al recepimento delle direttive di #economiacircolare (vedi il Decreto Legislativo 152/2006 modificato con l’articolo 205 bis comma 4 lettera b).

L’idea della giunta Gualtieri è quella di utilizzare due progetti già in itinere di #compostaggio aerobico, presentati dalla giunta Raggi: uno in una cava esaurita a Casal Selce (Valle Galeria) e l’altro in località Osteria nuova – Cesano.

Il Movimento Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare, sostenuto da tante altre associazioni e comitati, ha già contestato questa scelta presso la commissione capitolina ambiente il 7 febbraio scorso, con una relazione tecnico-scientifica a dimostrazione del disastroso impatto che questi impianti arrecano all’ambiente e alla sanità pubblica.

L’incontro è promosso da:

Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare

ISDE – Associazione Medici per l’Ambiente e Associazione Italiana Compostaggio.