Teatro Charles De Foucauld – Sabato 12 febbraio alle ore 21.00: Canzoneria

Canzoni d’autore, canzoni d’arte, canzoni d’amore. Tutto originale, vero, creativo.

Accompagneranno Esper Russo, in questo viaggio nelle varie anime del linguaggio musicale, Mario Carta al basso e Michele Ascolese, chitarrista con un curriculum di primo ordine che annovera anche Fabrizio De Andrè tra gli artisti per i quali ha suonato. Domenica 13 febbraio alle ore 18.30: Concerto Poetico dedicato ad Alda Merini. Suite per Viola e Voce con Tiziana Biscontini ed Andrea Amendola. Viaggio nella poesia e nella prosa di Alda Merini. Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 3387725474

info@unteatroperbracciano.it

www.unteatroperbracciano.it

fb: @UnTeatroPerBracciano