MONTEROTONDO. GLI STUDENTI DEL CFP A SCUOLA DI TRUCCO CINEMATOGRAFICO

‘Creativity Make Up Lab’. O più semplicemente trucco cinematografico. È il nuovo progetto dell’Atelier Koinè, che vede la coop ‘La Lanterna di Diogene’ ente capofila, per supportare le scuole e i giovani del territorio.

Il corso vedrà coinvolti gli studenti del percorso formativo e professionale ‘Operatore del Benessere’ del Cfp “Don Luigi di Niegro” di Monterotondo. Insegnante d’eccezione Daniela Iori, esperta di trucco cinematografico e tatuaggi semipermanenti.

“La scelta di attivare questo laboratorio – spiega Caterina Simei, presidente della Coop ‘La Lanterna di Diogene’ – rientra in uno degli obiettivi del progetto multiregionale l’Atelier Koinè, selezionato da impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile: avvicinare i giovani al mondo del lavoro fornendo loro gli strumenti necessari per affermarsi in questo campo. Avere oggi nozioni tecniche di tatuaggi non permanenti e trucco, in particolar modo quello scenico e cinematografico, significa aprire loro le porte di un comparto culturale e artistico sempre molto attivo in Italia, seppur colpito in maniera importante dalla pandemia. Attraverso questo percorso i ragazzi acquisiranno le competenze per poter lavorare in questo campo”.

Il corso sarà suddiviso in 12 incontri da 2 ore ciascuno che si terranno dal 16 febbraio al 4 maggio.