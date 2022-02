La UE, con i fondi per gestione dei suoi confini, finanzia anche i lager per migranti in Libia

Riceviamo una nota di Aboubakar Soumahoro sui finanziamenti europei che giungono anche per finanziare i lager libici.

L’Unione Europea ha stanziato, dal 2015 ad oggi, circa 455 milioni di euro per finanziare la gestione dei suoi confini ormai esternalizzati in Africa, quindi finanziando anche i lager per migranti in Libia. I governi in carica durante questo periodo -siano essi europei o italiani (Matteo Renzi, Paolo Gentilloni, Giuseppe Conte I e II, Mario Draghi) – sono tra i fautori di questa politica di deriva disumana.

Al riguardo, Papa Francesco ha detto, durante un intensa ed emozionante intervista a Che tempo che fa su Rai3, che: “ci sono immagini dei lager dei trafficanti, uso questa parola sul serio, i lager dei trafficanti”.

Amare il prossimo, aver compassione per chi soffre e assistere gli oppressi -toccando la miseria con le mani- sono valori cardine (spirituali e materiali) che dovrebbero ispirare una politica Alta e Altra.

Promuovere una simile politica, cambiando un agire politico disumano, presuppone un radicale e propositivo rinnovamento dei paradigmi valoriali e culturali. Per fare ciò occorre che ognuno di noi si assuma la responsabilità di Parteggiare per il bene se vogliamo essere ricordati come quelli che hanno avuto il coraggio di stare dalla parte giusta della storia.

#primagliesseriumani