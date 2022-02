IL GIORNO DEL RICORDO TRA STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA E RICOSTRUZIONE STORICA

Oggi, 10 febbraio, si celebra la Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe. Purtroppo ancora non è stata fatta piena chiarezza su ciò che accadde veramente durante quei mesi in Istria e Dalmazia, nel 1943 e nel 1945.

La memoria delle Foibe, del resto, è una memoria più giovane rispetto a quella della Shoah, ma soprattutto una memoria che tuttora si presta ad essere indagata ed approfondita. Da un lato le parti politiche hanno strumentalizzato quegli eventi, rendendo quindi difficile creare, in Italia, una memoria comune a tutti, dall’altro gli storici non sono tutti concordi su quanto accaduto e in particolar modo sul numero dei morti nelle foibe. C’è chi parla di massimo 1000 morti (riduzionisti) e chi addirittura denuncia 2 milioni di vittime (esagerazionisti); indubbiamente entrambe queste cifre risultano poco credibili per difetto o per eccesso. Si può comprendere quindi come possa essere difficile parlare di foibe, di conseguenza lo scopo di tale articolo non è quello di prospettare una fantomatica verità assoluta, ma piuttosto di fornire una visione quanto più corretta possibile del fenomeno delle foibe, facendo, ovviamente, riferimento alle opere di storici autorevoli e proponendo alcune riflessioni sull’argomento.

Nella storia dell’umanità è accaduto spesso che i vincitori si siano macchiati di gravi misfatti nei confronti dei vinti. Tuttavia prima di spiegare cosa sono state le Foibe, occorre chiarire il contesto storico; solo contestualizzando i fatti è possibile capire quel meccanismo di causa ed effetto che ha condotto all’eccidio di una parte della popolazione italiana che viveva in Istria e Dalmazia, ad opera dei partigiani jugoslavi.

Ciò è fondamentale per costruire una buona memoria, perché i morti devono essere ricordati, ma senza strumentalizzazioni ideologiche.

Nel 1943, fino all’otto settembre (quando fu firmato l’armistizio con gli alleati), Istria e Dalmazia facevano parte del Regno d’Italia; per vent’anni le popolazioni slave di quei territori vissero, sotto il regime fascista, in uno stato di grave emarginazione private di ogni diritto e libertà. Ad esse era proibito usare la propria lingua, lo sloveno e il croato, e nelle scuole veniva insegnato unicamente l’italiano. Tutti i nomi dei paesi e delle città dei territori annessi dopo la fine della prima guerra mondiale furono sostituiti con toponimi italiani, anche laddove vivevano solo ed esclusivamente slavi. Inoltre i nomi e cognomi di tutti cittadini di etnia slava vennero italianizzati. Tuttavia la politica di apartheid del regime fascista nei confronti della popolazione slovena e croata ebbe risvolti ancora più cruenti, infatti portò alla creazione di campi di internamento e sterminio. Ne costituiscono un triste esempio il campo di concentramento di Risiera di San Sabba e quello dell’isola di Arbe, poco al largo di Fiume. Quest’ultimo era il campo di concentramento per slavi più grande d’Italia, tanto che ospitava normalmente tra i 10.000 e i 15.000 internati, raggiungendo, nel 1942, il numero di 21.000 prigionieri, principalmente slavi e croati, ma anche ebrei. Lì morirono circa 1400 persone. Quella del campo di concentramento di Arbe e della segregazione in generale degli slavi in Italia è una storia che è stata completamente dimenticata e oscurata dalla stampa, ma anche dai programmi scolastici di storia, in modo assolutamente ingiusto e arbitrario. Questo campo di concentramento fu realizzato per volere dei generali fascisti Roatta e Robotti, i quali affermarono come giustificazione: “In Jugoslavia si ammazza troppo poco”, una una frase agghiacciante. È scioccante, inoltre, il fatto che nessuno abbia mai pagato per questi crimini di cui si parla fin troppo poco.

Un altro esempio della repressione fascista nei confronti della popolazione jugoslava è l’Eccidio di Podhum, in cui le forze squadriste distrussero e diedero fuoco a questo villaggio, fucilando 91 civili e internando la restante popolazione nei vari campi di concentramento situati nelle zone limitrofe. Nel campo di sterminio di Risiera di San Sabba morirono, invece, tra le 3000 e le 5000 persone per mano dei nazifascisti. Questo era, dunque, il contesto sociale e politico dei territori italiani dell’Adriatico dell’est prima degli eccidi delle Foibe.

Una fonte storica importante riguardo alla segregazione degli slavi in Italia e al fenomeno successivo delle Foibe stesse è il libro “E allora le Foibe?” di Eric Gobetti, che ci fornisce un’analisi completa di questi avvenimenti. Gli eccidi delle Foibe si possono suddividere in due ondate principali: una prima, nel 1943, e una seconda, nel 1945. Nel 1943, dopo la firma dell’armistizio, il Regio esercito di Mussolini si sciolse, per questo la popolazione slovena e croata, con la collaborazione dei partigiani jugoslavi, cominciò a ribellarsi agli italiani che avevano collaborato con le autorità fasciste, dando inizio alla pratica dell’infoibamento. Essi venivano uccisi e i loro corpi occultati nelle foibe oppure venivano calati all’interno delle cavità carsiche ancora vivi e così condannati ad una morte dolorosissima. La prima ondata fu, rispetto a quella del 1945, più ridotta, infatti le vittime furono circa tra le 400 e le 500. In questo periodo vennero allestiti frettolosamente dei piccoli Tribunali locali che facevano capo ai partigiani jugoslavi, in cui gli imputati considerati collaborazionisti del regime fascista, erano giudicati e spesso condannati a morte tramite l’infoibamento. Questi processi furono sommari e arbitrari, in quanto agli imputati non fu concesso il diritto di difendersi ed inoltre portarono alla condanna non solo di collaboratori del regime, ma anche una piccola fetta di persone innocenti. Il 10 settembre 1943, due giorni dopo la firma dell’Armistizio di Cassibile, le truppe naziste occuparono Zara. I tedeschi, di lì a poco, diedero avvio all’Operazione nubifragio allo scopo di prendere il controllo delle province di Lubiana, della Venezia Giulia e dell’Istria. Nell’ottobre del 1943 tale operazione si concluse con la conquista di Rovigno. Molto crudele fu la sorte di Zara, bersaglio di un intenso bombardamento da parte degli alleati, che costrinse il 75% dei suoi abitanti all’emigrazione. Successivamente nel 1944 gli jugoslavi occuparono la città e condannarono a morte, per rappresaglia, circa 180 persone; occuparono poi anche la provincia di Gorizia, che era già stata duramente colpita dai massacri nazisti, in cui arrestarono e uccisero 900 persone. Il 3 maggio 1944 anche Fiume fu invasa dai partigiani di Tito e qui vennero arrestate e successivamente infoibate oltre 650 persone per collaborazionismo con l’autorità e gli eserciti nazifascisti. Complessivamente quindi tra il 1943 e il 1945 in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia gli jugoslavi uccisero un numero di persone che va dalle 3000 alle 5000 unità.

Come sottolinea, nel libro sopra citato, lo storico Eric Gobetti, gonfiare il numero delle vittime non è rispettoso di coloro che invece effettivamente morirono nelle Foibe, perché confonde le vittime reali con quelle fantastiche. Questo ragionamento però vale anche in senso opposto, perché ridurre il numero delle vittime delle Foibe a 1000 persone o anche a 800, 400, 200 persone (oppure peggio ancora negare che tali vittime siano storicamente esistite), non è rispettoso invece di coloro che sono morti in modo cruento e che hanno diritto ad essere ricordati.

Purtroppo, in Italia, il giorno del ricordo è stato monopolizzato dall’estrema destra che ha costruito una memoria politicizzata, in cui le opinioni degli esponenti di partito sembrano essere più rilevanti di quelle degli storici, che invece dovrebbero essere riconosciute e ascoltate. Non a caso, dopo la pubblicazione del libro “E allora le Foibe?” (2021), il presidente Sergio Mattarella, durante il giorno del ricordo, non ha parlato di pulizia etnica attuata nei confronti degli italiani, perché le Foibe non sono state questo. Altre importanti fonti storiche sull’eccidio sono il libro “Foibe: una storia d’Italia” (2009) di Gorazd Bajc e Jože Pirjevec e il rapporto della Commissione mista italo-slovena che nell’arco di sette anni, tra il 1993 e i 2000, ha svolto una accurata ricerca storica sulle Foibe. Tale rapporto è stato pubblicato inizialmente in Slovenia, nel 2000, mentre in Italia è stato reso noto, soltanto l’anno successivo, dal quotidiano “Il Piccolo”. Esso, tuttavia, pur essendo una base valida per una riflessione profonda sull’argomento, non ha avuto alcun riscontro mediatico e non è stato divulgato e diffuso adeguatamente. A molti evidentemente la verità non è piaciuta. Questo dimostra che in Italia c’è ancora molto da chiarire e da lavorare per costruire una buona memoria delle Foibe.

CHRISTIAN TITOCCI