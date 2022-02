CITTA’ METROPOLITANA ROMA PER L’AMBIENTE

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, AMBIENTE, FERRARO: “RISERVE NATURALI, PATRIMONIO DI TUTTI. SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE , ECONOMIA GREEN E TUTELA AMBIENTALE”.

“Le aree protette della Città metropolitana saranno al centro di una rivoluzione turistica – economica per diventare patrimonio naturalistico ed ecologico, fruibile a tutti. Nel disegno di rilancio – dichiara il Consigliere Delegato all’ambiente di CM, Rocco Ferraro – c’è la preparazione, in questi giorni, degli Stati Generali delle Aree Protette, dove coinvolgeremo Associazioni, Enti Locali e Roma Capitale. In questo quadro raccoglieremo spunti ed indirizzi da tutti gli attori e stakeholder per iniziare un confronto che ci porterà a sponsorizzare e a promuovere un turismo eco sostenibile nel nostro territorio per creare una nuova economia green che possa finanziare progetti di conservazione e sviluppo. In questi anni le nostre Oasi naturali erano conosciute soprattutto agli addetti ai lavori, noi vogliamo spingerci oltre e renderle appetibili con percorsi naturalistici, punti di osservazione ed aree attrezzate e ristoro, che potrebbero richiamare l’attenzione dei più importanti tour operator internazionali, rispettando e tutelando l’ambiente e l’ecosistema.

Tutto questo, all’indomani della importante legge che consente l’inserimento nella Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.