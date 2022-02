Orientering: la nazionale si è allenata a Bracciano e Manziana

Oggi, mercoledì 9 febbraio, la squadra nazionale di orienteering ha sostenuto in mattinata un allenamento Sprint al Bosco di Manziana.

Nel pomeriggio, invece, uno di tipo Middle Distance nel Centro Storico di Bracciano, dopo aver apprezzato la storia di questo comune, grazie ad una visita guidata resa possibile dalla Forum Clodii, di cui si ringraziano Aldo Pedaletti e Massimo Mondini, e dal Sindaco Marco Crocicchi.

Questa disciplina, praticata grazie all’utilizzo della propria velocità, di una bussola e di una cartina, rende immediatamente riconoscibili coloro che la praticano; e, infatti, se avete visto dei ragazzi passare veloci come frecce tra i vicoli di Bracciano con cartina alla mano, sono proprio loro: gli atleti della Nazionale Italiani. Questa gli è stata conferita in via del tutto straordinaria e con immenso piacere dal Dirigente Scolastico Lucia Lolli dell’Istituto Comprensivo di Bracciano.

Cristina Chiacchietta