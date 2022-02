MARINO, SOLUZIONE PER L’ISTITUTO “MERCURI”. LA DICHIARAZIONE DI PARRUCCI

MARINO, SOLUZIONE PER L’ISTITUTO “MERCURI”. PARRUCCI: GLI STUDENTI DEVONO TORNARE A MARINO, LA CITTA’ METROPOLITANA AL FIANCO DEL COMUNE PER RISOLVERE TUTTE LE CRITICITA’”

“C’è stata grande confusione nella gestione della problematica che riguarda l’Istituto “Mercuri” di Marino. Con la nuova Amministrazione Comunale, abbiamo messo in chiaro l’iter da seguire per consentire, oltre al ritorno degli studenti nel loro territorio, anche una migliore gestione logistica. L’incontro con il Sindaco Stefano Cecchi, ha chiarito molti dei dubbi che avevamo previsto, ovvero che la destinazione provvisoria dei moduli per la scuola, era stata individuata, dalla precedente amministrazione, in terreni di proprietà privata. Tutto questo ci impediva di agire in maniera veloce ed efficace, per cui grazie alla disponibilità del primo cittadino sono state messe a disposizione due aree sulle quali stiamo in queste ore stiamo valutando la fattibilità. La Città metropolitana, nel frattempo ha messo a disposizione circa 1 milione e mezzo di euro per l’acquisto dei moduli e nel contempo stiamo lavorando per inserire la ristrutturazione della sede scolastica in un progetto in collaborazione con la Regione Lazio per reperire i fondi necessari. Era stata proposta anche una sede provvisoria dal Comune che però da indagini svolte dai nostri uffici non risponde alle normative di sicurezza e comfort per gli studenti. L’impegno di supportare l’Amministrazione comunale, il personale scolastico e gli studenti è massima. La Città metropolitana è a disposizione per ogni tipo di confronto volto a migliorare le scelte che vogliamo condividere con la comunità scolastica”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole CMRC