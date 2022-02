Letta vede Bonelli-Fratoianni: costruire fronte progressista. Commento su legge elettorale

Occorre costruire il fronte progressista, e avviare un serio dibattito sulle riforme istituzionali evocate da Mattarella

Questa mattina il segretario del Pd, Enrico Letta, ha incontrato il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola FRATOIANNI.

Nel corso del colloquio sono state ribadite una comune preoccupazione per i segnali di disagio sociale che arrivano da molte parti del Paese e la conferma della volontà di lavorare per costruire una coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche.

Infine, è emersa la determinazione a seguire insieme, in ques’ultima fase della legislatura, il dibattito sulle riforme istituzionali stimolato anche dalle parole di Mattarella nel suo discorso per la rielezione a Capo dello Stato.

Sulla legge elettorale, FRATOIANNI afferma: