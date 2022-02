Titolo: Gli studenti del Salvo D’Acquisto nel seminario su esseri umani, animali e ambiente

Consapevolezza di cosa possiamo fare nella nostra vita quotidiana per preservare il mondo nel quale viviamo, in un’ottica di ragionamento individuale, che parte dal lavoro sul singolo, fino ad arrivare ad una riflessione più ampia e collettiva su ambiente, animali e salute umana.

Sono i temi portati in classe dall’associazione culturale L’agone nuovo, la Regione Lazio e l’associazione Disobbedienza Animale, che si occupa di fare informazione su tematiche riguardanti il clima e la tutela di tutti gli esseri viventi del Pianeta. Le sezioni terze, quarte e quinte dell’Istituto tecnologico paritario Salvo D’Acquisto di Castel Giuliano sono state accompagnate dalla giornalista Alessia Rabbai e da Dario Manni in un viaggio nel rapporto tra essere umano, ambiente e animali, nell’ottica del rispetto della natura in un discorso che ha trattato diversi argomenti, dalle principali fonti d’inquinamento ambientale, fino ad arrivare alla Politica agricola comune (PAC). Una serie di seminari da febbraio a maggio, nell’ambito di un più ampio progetto che ha come focus principali i rischi della rete, la letteratura e un futuro sostenibile attraverso le scelte che possiamo mettere in atto ogni giorno, tra le quali la riduzione degli sprechi e un’alimentazione il più consapevole possibile. Un percorso che vuole proporsi, con tutte le sue sfaccettature, di fornire agli studenti e alle studentesse, oltre che nozioni teoriche, spunti per un pensiero critico per un cambiamento personale, un percorso che dura tutta la vita.

Gli studenti che seguono in classe, altri seguivano da casa, il tutto nel rispetto delle norme vigenti.

Data dell’incontro: 4 febbraio 2021

Scuola: Istituto Salvo D’Acquisto Bracciano

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucia Dutto

Sezione: 3°-4°-5° Trasporti e Agrario

Presentazione e saluti del presidente del L’agone nuovo Giovanni Furgiuele

Relatori: Dario Manni e Alessia Rabbai

