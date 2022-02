Bracciano: gli atleti “classe elite” di orientering si allenano nel nostro territorio

Dall’8 al 13 Febbraio si terrà un camp di allenamento di Orienteering classe Élite, sport praticato per lo più in Trentino e all’estero, che eccezionalmente avverrà nei nostri dintorni, a Bracciano.

E’proprio qui dove verranno ospitati diversi atleti, tutti U23, guidati da Verena Troi e Stefano Raus.

Tra i loro nomi quello di Mariani Francesco certamente spicca, in quanto campione mondiale di questa disciplina che, sfortunatamente, non è molto sviluppata nel nostro Paese ma che sta pian piano emergendo; praticata in boschi o città, dà la possibilità a molti comuni di essere conosciuti.

Durante la settimana, infatti, i ragazzi si sposteranno in diverse zone del territorio laziale: da Bracciano a Cerveteri, fino a Spinaceto, Macchia della Signora e Monte Musino.

Oggi, nella prima giornata, vediamo il loro arrivo e il primo allenamento Sprint a Civitavecchia. Poi alloggeranno all’Alfredo Hotel di Bracciano, grazie alla calorosa accoglienza sia di Andrea Formaggi che del Sindaco Marco Crocicchi.

Cristina Chiacchietta