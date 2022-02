ISDE su biomasse forestali nella direttiva UE sulle energie rinnovabili

ISDE insieme a Lipu-BirdLife Italia, GUFI Italia e Green Impact, ha inviato una lettera ai Membri Italiani della Commissione ambiente del Parlamento.

Nella lettera chiediamo di sostenere la rimozione della biomassa forestale dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili. Le nostre principali preoccupazioni, relative alla permanenza della distruzione delle foreste e alla conseguente combustione della biomassa forestale sono :

La combustione della biomassa forestale non ha un bilancio neutrale di carbonio ma aumenta le emissioni rispetto ai combustibili fossili. Chiediamo, pertanto, di fermare la possibilità creata dalla Direttiva di promuovere direttamente e indirettamente finanziamenti e altri incentivi che incoraggiano questa pratica dannosa.

I “criteri di sostenibilità”, che rimandano a un’applicazione flessibile negli Stati Membri, promossi dalla Direttiva sulle energie rinnovabili e la sua proposta di revisione non proteggono né le foreste né il clima.

Vi chiediamo pertanto di promuovere o sostenere degli emendamenti che escludono la biomassa forestale, inserire il “principio a cascata” e aggiungere una definizione chiara per la biomassa legnosa “primaria” e “secondaria” .

Queste modifiche libererebbero gran parte dei 17 miliardi di euro che gli Stati Membri forniscono attualmente come sussidi annuali per la biomassa e che potrebbero essere utilizzati a supporto di energie realmente pulite e verdi, come quella geotermica, solare ed eolica, così come a supporto dell’innovazione delle pratiche forestali correnti.