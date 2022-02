Isde Italia: insensato e scandaloso inquinamento provocato dai voli senza passeggeri

L’Associazione Medici per l’ambiente Isde Italia denuncia l’insensato e scandaloso inquinamento provocato dai voli senza passeggeri.

Nei giorni scorsi è stata diffusa da autorevoli fonti la notizia che si stanno facendo volare nei cieli europei aerei vuoti, o con pochissimi passeggeri, al solo fine di “conservare gli slots”, ovvero i permessi di decollo e atterraggio negli aeroporti.

L’Associazione medici per l’ambiente Isde Italia chiede che cessino questi voli pressoché del tutto inutili e soltanto nocivi.

E’ noto che il trasporto aereo è una fonte importante di inquinamento atmosferico ed acustico e che contribuisce in modo rilevante ai cambiamenti climatici.

Il trasporto aereo infatti utilizza combustibili fossili, cherosene e benzina avio. Le emissioni dei motori producono polveri e gas nocivi per il clima, l’ambiente e la salute delle persone.

Una vastissima letteratura scientifica indica nella netta riduzione e razionalizzazione del trasporto aereo una necessità fondamentale per contrastare il surriscaldamento climatico e l’inquinamento ambientale che causa malattie e morti (secondo l’Oms oltre 13 milioni di decessi ogni anno sono attribuibili a cause ambientali, all’inquinamento dell’aria, dell’acqua, dei suoli, alle esposizioni chimiche e ai raggi ultravioletti).

Permettere che aerei passeggeri pressoché vuoti compiano lunghi voli ed inquinino senza nessuna ragione o utilità alcuna, ma solo per questioni amministrative facilmente risolvibili, è oltre che sbagliato ed immorale anche un inutile ed ulteriore attentato alla biosfera e quindi all’esistenza di tutti gli esseri viventi.

Significa, in estrema sintesi, non essersi ancora resi conto della gravità dell’emergenza climatica e ambientale che si sta vivendo sul nostro Pianeta.