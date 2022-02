GIORNATA NAZIONALE CONTRO  IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Questa giornata si celebra il 7 febbraio ,su iniziativa del MIUR, per capire, intervenire e prevenire questo attuale quanto triste fenomeno sociale.

il simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il Bullismo è un braccialetto con un Nodo Blu.

Tante sono le manifestazioni contro questa abitudine crescente che sta diventando una vera piaga.

L’Associazione l’agone nuovo, sempre attenta alla prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo, partecipa con propri contributi ed iniziative con le scuole e nel Comprensorio

Il bullismo è la manifestazione di una forma di aggressività caratterizzata da intenzionalità, vulnerabilità della vittima, sistematicità e persistenza nel tempo.

Il cyberbullismo è il bullismo perpetrato in rete: i bulli possono raggiungere le vittime predestinate direttamente nelle loro case, “materializzandosi” in ogni momento, e perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web via Internet. I bulli, molto spesso, ritengono, erroneamente, di mantenere una sorta di anonimato, che permetta loro di non dover affrontare le conseguenze dei loro comportamenti. Secondo i dati raccolti da Telefono Azzurro, trattasi di fenomeni in costante aumento.

Ultimamente si è presentato e manifestato un ulteriore fenomeno: il body shaming, o derisione del corpo: consiste nell’atto di deridere e discriminare una persona per il proprio aspetto fisico, prendendone di mira qualsiasi caratteristica fisica: essere grassi o magri, alti o bassi, pelosi o glabri, con i capelli ricci, lisci o pelati, la forma e le dimensioni del pene, del seno, del bacino o del sedere, la muscolatura, i tatuaggi o piercing, o anche malattie e disturbi considerati antiestetici come l’acne e la psoriasi.

Per circa il 30% degli adolescenti i commenti negativi sul fisico sono all’ordine del giorno. Nel 60% dei casi i responsabili sono coetanei. Il 90% degli adolescenti ha subito critiche sull’aspetto fisico anche dagli adulti.

Questo fenomeno va a innestarsi su una tendente fragilità emotiva. Dovendo elencare i sentimenti prevalenti che i ragazzi hanno provato (o stanno ancora provando) nella fase dello sviluppo, ai primi posti troviamo sensazioni come l’insicurezza (44%), l’imbarazzo (34%),il disagio (33%). Meno frequenti, invece, la felicità o l’eccitazione per essere diventati grandi(le riportano solo 3 su 10).

Cosa fare allora? Una corretta informazione: e noi de L’agone siamo impegnati in questa opera