Essere anziani nell’era digitale

Le restrizioni dovute alla pandemia hanno profondamente modificato le nostre abitudini e, durante i lockdown, l’accesso a internet è stato l’unico modo, per molti, di non rimanere isolati. Eppure alcuni di noihanno poca o nessuna possibilità di usufruire di internet.

Stiamo parlando degli anziani: solo 10 utenti di internet su 100 appartengono alla fascia d’età tra i 65 e i 74 anni mentre si scivola a soli 2 utenti su 100 se consideriamo quelli sopra i 75 anni.

Le conseguenze sono particolarmente importanti per diversi motivi. Se da un lato la digitalizzazione di servizi essenziali come pubblica amministrazione e sanità rende tutto più veloce e centralizzato, per quasi un quarto degli italiani questo diventa uno sbarramento insormontabile.

Accanto a ciò, tutto questo crea un gap sempre maggiore tra giovani e anziani, portando alla “ghettizzazione digitale” una grossa fetta della nostra popolazione che già in passato si è mostrata vulnerabile all’isolamento sociale e che ora vede peggiorare la sua situazione per mancanza di competenze tecnologiche o possibilità di accesso.

Eppure il Consiglio dell’Unione Europea, proprio alla fine del 2020, ha sancito che l’uso delle tecnologie digitali è un diritto e che i Paesi membri devono garantirlo.

Come possiamo migliorare questa situazione?

Aumentare l’inclusione sociale dando spazio alle persone anzianenelle sedi dove vengono prese decisioni sulla loro fascia d’età.

Puntare alla solidarietà reciproca tra generazioni con attività ricreative ed educative dove le diverse competenze possano essere integrate.

Mantenere l’alternativa non-digitale per il disbrigo di pratiche burocratiche o attivazione di prestazioni nei servizi sanitari e sociali.

Offrire agli over 65 corsi di alfabetizzazione digitale che le ricerche collegano a maggiore percezione di benessere, autonomia, soddisfazione di vita e dei contatti sociali.

Promuovere progetti di psicologia di comunità per rendere fruibili informazioni sulle risorse del territorio e la consapevolezza tanto dei punti di forza quanto delle difficoltà caratteristiche dei questa importante e preziosa fase del ciclo di vita.

Dott. Benino Argentieri

psicologo

Bracciano, 07 Febbraio 2022