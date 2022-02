Contro i cambiamenti climatici: manifestazione nazionale Sabato 12 Febbraio

Riceviamo e pubblichiamo questo annuncio di manifestazione nazionale organizzata da A SUD e tante altre associazioni

Il cambiamento climatico continua la sua inarrestabile corsa e il limite di 1,5°C è sempre più vicino. In questo contesto il Ministero della Transizione Ecologica sta valutando interventi legati a 50 centrali a gas fossile per 20.000 MW di nuova potenza distribuita, parte di un piano da 30 miliardi di euro fatto di più di 115 interventi infrastrutturali del gas fossile. Oltre a rispolverare pericolose e velleitarie ricette come il nucleare.

Il gas fossile viene descritto come l’unica opzione praticabile per affrontare il cambiamento climatico, quando in realtà è una risorsa altamente climalterante la cui dipendenza stiamo pagando a caro prezzo nelle nostre bollette.

Pretendiamo che il governo faccia la sua parte nel contrastare il cambiamento climatico definendo immediatamente un piano di uscita dal gas fossile e che quegli investimenti vengano direzionati sull’unica vera soluzione: le energie rinnovabili.

SABATO 12 FEBBRAIO torniamo nelle piazze per dire a gran voce che il metano non è la soluzione ma parte del problema e che stiamo andando nella direzione sbagliata.

Per leggere la nostra piattaforma politica, per partecipare all’iniziativa più vicina a te e per scaricare grafiche e materiali per aiutarci nella diffusione:

Manifesto versione integrale: https://bit.ly/12febbraio_Manifesto

Manifesto versione breve: https://bit.ly/12febbraio_ManifestoBreve

Grafiche e materiali: https://bit.ly/12febbraio_grafichemateriali

ADERISCONO ALL’INIZIATIVA (lista in aggiornamento):

A Sud

Associazione agricoltori Antica Rufrae Presenzano

Associazione ambientalista Eugenio Rosmann

Associazione Comitato di Rione “ENEL” Monfalcone

Benkadì APS

Città Futura

Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”

Comitato Milanese Acquapubblica

Comitato SOLE Civitavecchia

Comitato Stop Veleni Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa

Disarmisti Esigenti

Earth Day Italia

Ecolobby

EkoŠtandrež

Extinction Rebellion Palermo

Fridays For Future

Greenpeace

ISDE Italia – Sezione Sardegna e Lazio

Laudato Sì, alleanza per il clima, la cura della terra, la giustizia sociale

Legambiente

Mamme per la Salute e l’Ambiente ODV di Venafro

No al Fossile Civitavecchia

NOplanetB APS

Rete degli Studenti

Rete della Conoscenza (Unione degli Studenti e Link)

Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia Romagna

Si Rinnovabili No Nucleare (Oltre il Nucleare)

Unione degli Universitari

UP – Su la testa!

WWF